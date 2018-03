Nieuwe zittingsdatum in zaak Plandsoen – KNHS

Tijdens de vorige zitting, op donderdag 1 februari, concludeerde de rechter dat het niet zinvol was om ter plekke inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor was de tijd te kort en waren de stukken te lang. De partijen beloofden met elkaar in gesprek te gaan, maar dat lijkt geen resultaat op te leveren. Vandaar dat een nieuwe zittingsdatum bepaald is.

Verschillen van inzicht

Sinds begin december 2017 staat Plandsoen op non-actief met als aangedragen redenen ‘verschillen van inzicht waarop leiding gegeven moet worden’ en ‘gebrek aan draagkracht’ binnen de KNHS.

