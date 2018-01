De jonge springruiter Edwin Hendriks kwam in mei op tragische wijze om het leven toen hij in de draaiende delen van zijn hooischudder terecht kwam. Hendriks was een fanatiek springruiter, penningmeester en drijvende kracht op wedstrijden van zijn vereniging LRV Heibloem.

Arthur Kleijwegt

Ook een dodelijk ongeluk met een heftruck op een manege in Woubrugge trok de nodige aandacht, evenals het plotselinge overlijden – begin december – van Arthur Kleijwegt, de eigenaar van de KWPN-hengst Gunner KS.

Björn Van Bunder

Geschokt reageerde de paardenwereld op het overlijden van Björn Van Bunder. In de nacht van 31 juli op 1 augustus was de 32-jarige journalist, paardenfokker (Van ’t Merelsnest) en springruiter op de terugweg van video-opnamen ten behoeve van de mede door hem georganiseerde ET Auction. Een vrachtwagen reed bij Björn en zijn vrouw Joline Meulewaeter achterop. Björn overleed, Joline raakte ernstig gewond.

Versantvoort en Spreij

Ook de berichten over de overleden paardenfokker Antoon Versantvoort en HorseTelex-medeoprichter Wim Spreij kregen veel aandacht.

