“Hoewel veel concurrenten, ook Duitsers, op precies dezelfde manier trainen als ik, is er sinds mijn Europese titel in 2005 in Hagen vanuit dat land voortdurend kritiek op mijn aanpak geweest. Dat heeft mij diep geraakt.”

Of Anky, of Rio

Ook deed Anky een boekje open over de Duitse bondscoach Monica Theodorescu. Die stelde Anky’s leerling Sönke Rothenberger voor de keus: óf lessen bij Anky, óf naar de Olympische Spelen. Mocht iemand twijfelen aan de juistheid van Anky’s beweringen: ze heeft het gesprek met Theodorescu op band.

Rechtvaardigheid

In haar Telegraaf-column schrijft Anky over het onrecht dat nu al zo lang over haar heen komt: “Wegkijken doen al veel te veel mensen. Als iets zo duidelijk niet goed is, moet het open en bloot worden gelegd. Voor mij is rechtvaardigheid een groot goed.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl