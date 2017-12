81-jarige Ans rijdt nog één keer paard

Deze wens kwam in vervulling dankzij een kerstactie van BN de Stem .

Geen pony

Ans wilde wel op een echt paard rijden en niet op een pony. Niet veel later stapt Ans vol vertrouwen op Duchess, een Fries. Met kaarsrechte rug pakt ze de teugels op en rijdt weg.. Vlot doorstappen gaat prima, maar draven lukt niet meer. Na een korte rit besluit Ans af te stappen. Na haar hersenbloeding is ze veel kracht uit haar benen verloren en valt het paardrijden haar zwaar.

Beetje teleurgesteld

Ans laat aan BN de Stem weten een beetje teleurgesteld te zijn: ”In je hoofd kun je het nog. Zie je jezelf zo je benen over het paard gooien en wegrijden. Die herinnering aan dit gevoel is erg sterk. Maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. Als ze nu zouden zeggen dat ik nog maar een paar maanden te leven heb, dan zou ik daar vrede mee hebben. Het is goed zo. Ik ben klaar.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/BN de Stem