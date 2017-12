Zijn mooie optreden met Susan Hamilton in de Inter I leverde op 9 februari 68.158% op, het paard werd zesde in een sterk deelnemersveld vol langbenige dressuuratleten.

57 wissels om de twee passen

Lutz was niet alleen kampioen van zijn regio in de Lichte Tour, hij won kort na zijn optreden in de Inter I ook de ‘Two Tempi Changes-Challenge’. Maar liefst 58 wissels om de twee galoppassen liet Susan Hamilton haar Haflinger maken in het showprogramma ‘Friday Night Stars’.

Hoefbevangen

Twee dagen later werd Lutz zwaar hoefbevangen, twee maanden later moest eigenaresse Bettina Hinckley het bijzondere paard in laten slapen.

Zware kritiek

De zeer tragische afloop van een sensationeel optreden ten overstaan van de ‘beau monde’ van Wellington kwam de eigenaresse en de amazone op zware kritiek in de pers en op de sociale media te staan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl