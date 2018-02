De aanhouder wint: eindelijk vergunning voor opfokbedrijf van Hilderink

De vergunning werd jarenlang tegengehouden door omwonenden H. Westendorp (tevens voorzitter van Natuur- en Milieu Haaksbergen) en H. te Lintelo. De verbouwingen aan de Oude Enschedeseweg en de vestiging van de stal stuitten op fel verzet van deze twee omwonenden.

Allerlei procedures

Volgens hen is een paardenhouderij geen veebedrijf en is alles in strijd is met het agrarische bestemmingsplan. Haaksbergen wees dit bezwaar af en verleende Hilderink een vergunning. Er volgden allerlei procedures bij de rechter. In oktober 2016 werd de gemeente flink teruggefloten door de rechtbank Overijssel, die Te Lintelo en Westendorp gelijk gaf. Deze uitspraak is woensdag in hoger beroep door de Raad van State teruggedraaid.

Bron: Tubantia