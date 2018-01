Athina Onassis vraagt ‘spotprijs’ voor onroerend goed

Een Belgische rechtbank deed vorig jaar november uitspraak in de vechtscheiding van Athina Onassis en Dodo de Miranda. De villa staat sinds augustus leeg.

Panic room

De villa beschikt over vijf slaapkamers, vier badkamers, een bar met cinemaruimte, een studio voor inwonend personeel en een zwembad met poolhouse en sauna. Daarnaast liet Onassis een ‘panic room’ in het huis bouwen, met twee dikke stalen deuren die een deel van de bovenverdieping hermetisch kunnen afsluiten.

Apparatuur vernietigd

De villa was uitgerust met een uitgebreid bewakingssysteem. Aan de omheining waren gevoelige bewegingssensoren bevestigd, in de tuin stonden een tiental camera’s die elk hoekje in het oog hielden. Tussen de gevel en de haag naast de garage staat nog een houten tuinhuisje, waar beveiligingsmensen permanent aanwezig waren wanneer Onassis in het huis verbleef. Het tuinhuis is nu leeg en alle computerapparatuur is door een gespecialiseerde firma vernietigd.

