Autobiografie Charlotte Dujardin ‘The Girl on the Dancing Horse’

De Olympische en Europese gouden medaille winnares werkte maandenlang aan het boek, tussen alle bedrijven door. Pas tijdens het schrijven besefte Dujardin dat het een enorme klus zou zijn. Na het lezen van het boek moet de lezer het gevoel krijgen dat ze een middag gesproken hebben met Dujardin.

Wauw! Dit is zo cool!

Een van de meest gedenkwaardige anekdotes in het boek is de dag dat Charlotte op de grand prix merrie van Debi Thomas mocht rijden, terwijl ze enkel op stage was. Haar eerste ervaring met dressuur en het moment waarop het allemaal begon: “Met mijn pony’s deed ik enkel stap, draf, galop en ze moesten over een rechte lijn kunnen gaan. En ineens zat ik daar, op een geweldig groot dressuurpaard, die alle trucjes van het hogere werk al kon. Het was geweldig! Het enige dat ik kon bedenken was: ‘Wauw! Dit is zo cool!”

Speciale band

Natuurlijk valt er in boek ook veel te lezen over de relatie tussen Charlotte en Valegro. Ze beschrijft de harmonie tussen hen tot in de kleinste details, maar ontdekt wat er tijdens al die grote gelegenheden eigenlijk door haar hoofd ging. Dujardin: “Het voelt alsof Blueberry (Valegro) mijn hand had vastgegrepen” Deze uitspraak brengt naar buiten wat een zeldzame en speciale band dit paar had.



Moeilijkste momenten

Buiten alle mooie momenten geeft het boek ook een fascinerende blik op de worstelingen die Dujardin heeft ondervonden met de media en haar wedstrijdspanningen in de ring. Dujardin geeft ook een open verhaal over de moeilijkste momenten uit haar carrière die tot nu toe verborgen zijn gebleven voor het publiek.

Bron: Horse and Hound