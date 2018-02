Baarnse manegehouder blokkeert school met grasbalen

1

Helaas zie je overal dat ouders die hun kinderen naar school brengen of ze op komen halen asociaal gedrag vertonen. Hele clubs moeders staan midden op de rijbaan en worden nijdig als je als automobilist wil passeren, want dan moeten ze naar het trottoir (waar ze ook horen te staan). Helaas vinden ouders hun eigen gemak belangrijker dan veiligheid of sociaal gedrag. Ze hebben gewoon geen respect voor eigendommen of verkeersregels. Denk dat de hel losbarst als er per ongeluk een paard een klap tegen hun kostbare bolide geeft of als er een pak hooi of stro op de motorkap terecht komt. Kan de manegehouder heel goed begrijpen.