Babyontvoerders maken ook slachtoffers in paardensector

Het paar uit het Brabantse Handel trekt een spoor van oplichting, verduistering en bedreiging door het land. Veel slachtoffers hebben aangifte gedaan, de politie is een onderzoek begonnen. Op Facebook wordt een waarschuwing tegen het duo massaal gedeeld.

Dertig paarden

De man, 25 jaar oud, legt zich vooral toe op fraude met auto’s. Bij diverse garages probeerde hij met valse papieren en screenshots van overboekingen auto’s mee te nemen. Een autohandelaar uit Helmond heeft aangifte tegen de man gedaan wegens poging tot oplichting. “Hij vertelde dat hij dertig paarden had in Deurne en een huis van vijf ton in België.”

Paard nooit betaald

De Rotterdamse amazone en instructrice Chrissy Fens is voor 15.000 euro de boot ingegaan. “Ik kocht in februari 2017 een paard van haar voor dertienduizend euro en heb er nog eens tweeduizend euro kosten aan gemaakt. Maar het paard deed raar en gooide ruiters af.” Fens wilde de koop annuleren. “Zij wilde het paard terugkopen voor zevenduizend euro. Ik ging daarmee akkoord, want ik wilde ervan af.” Het paard werd opgehaald, maar nooit betaald. Fens heeft aangifte gedaan van verduistering.

Bron: Gelderlander