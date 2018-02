Duitse topfokker Norbert Borgmann overleden

Borgmann was een van Duitslands succesvolste rijpaardenfokkers, die meer dan dertig jaar spring- en dressuurpaarden heeft gefokt. Zowel in de fokkerij als in de sport hebben de fokproducten van Borgmann succes en tal van zijn paarden lopen internationaal op het hoogste niveau.

Bekende paarden

Een van de bekende paarden uit de fokkerij van Borgmann is Steffen Peters’ voormalige topper Floriano (v. Florestan I), die met het Amerikaanse team brons won op de WEG in Aken in 2006. Maar ook de goedgekeurde Ehrentusch-zoon Eichendorff, die met de Oostenrijkse Victoria Max-Theurer succesvol was op het hoogste niveau.

Gekeurde hengsten

Borgmann fokte meer dan dertig goedgekeurde hengsten, waaronder ook de Siegerhengst van de Westfaalse hengstenkeuring in 2006, Estobar NRW (v. Ehrentusch) en zijn zoon Equitaris.

Sportpaarden

Borgmann staat als fokker op de papieren van ongeveer 275 succesvolle sportpaarden en zijn Westfaalse merrie stam 218 werd door het Nederlandse magazine Sport Horse Breeding twee keer tot de succesvolste merriestam ter wereld in de discipline dressuur uitgeroepen.

Ramzes-Prijs

In 2002 kreeg de fokker voor zijn verdiensten als fokker de Ramzes-Prijs uitgereikt van het Westfalener Verband en in 2014 kreeg Borgmann een gouden medaille van het stamboek.

Eigen dekstation

In 2013 opende Borgmann zijn eigen dekstation met de eigengefokte Equitaris. In 2016 breidde Borgmanns zoon het aanbod uit met de toen driejarige Adrenaline (Apache x Furst piccolo), de driejarige Discover (Don frederik x Estobar) en de vierjarige AC/DC (Apache x Florestan), allen uit eigen fok.

