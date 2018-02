Boehringer Ingelheim Animal Health is nieuwe sponsor KNHS

Herman Boschloo: “Als wereldleider op het gebied van paardengezondheid vinden wij het van groot belang dat wij onze kennis, die wij de afgelopen honderd jaar hebben opgedaan, kunnen delen met alle paardenliefhebbers. Door samen te werken met de KNHS kunnen we onze kennis bundelen en op een toegankelijke wijze beschikbaar maken voor alle leden van de KNHS.”

“Het is fantastisch dat Boehringer Ingelheim Animal Health samen met de KNHS de kennis over de verzorging en gezondheid van paarden in Nederland wil vergroten. De gezondheid en het welzijn van onze paarden is voor paardenliefhebbers immers het allerbelangrijkste.”, aldus Esther Hendriksen.

Farmaceutisch bedrijf

Boehringer Ingelheim is een innovatief farmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en op de markt brengen van geneesmiddelen voor mensen en diverse dieren waaronder paarden. De KNHS en Boehringer Ingelheim gaan een samenwerking aan voor de duur van een jaar met een optie tot verlenging tot drie jaar. Boehringer Ingelheim is dit jaar naast HV Polo en Horka de derde nieuwe sponsor van de KNHS.

Eerder weggevallen hoofdsponsor

Sinds de oprichting van de KNHS in 2002 was Rabobank de hoofdsponsor. De sportbond werd tot 2017 ondersteund met een jaarlijkse toelage van 1 miljoen euro, maar het sponsorcontract werd niet verlengd.

Bron: Paardenkrant-horses.nl/KNHS