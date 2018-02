Bookmaker voorspelt toekomst voor robot-jockeys

Dr. Pearson voorspelt dat in 2025 de technologie zo ver is dat robotjockeys op de renbaan werkelijkheid zou kunnen zijn. De website van het blad Horse & Hound vraagt zich wel af in het artikel wat zij publiceerden, hoe een robot geprogrammeerd kan worden om te weten wanneer hij gas moet geven of wanneer hij het paard juist moet afremmen wanneer die niet goed voelt.

‘Robots met gevoel?’

“Toch hebben computers al grote schaakspelers verslagen en komen robots steeds dichter bij de vaardigheden van onze beste motorracers. Maar het gevoel van jockeys op hun renpaarden is toch wel iets heel anders”, zei BetBright voorzitter en renpaard eigenaar Rich Ricci. “Ik ben benieuwd of het ooit lukt om computers en robots dezelfde emoties te geven als die van jockeys.”

Ski robot challenge

En hoewel het idee wel met een korreltje zout genomen moet worden, hebben robots al wel hun opwachting in de sport gemaakt. Op de Olympische winterspelen in Pyeonchang was er een ski robot challenge op een verkorte slalom.

Het bookmaker kantoor is van plan om een prototype van een robot-jockey te presenteren op het Cheltenham Festival wat van 13 tot 17 maart wordt gehouden.

