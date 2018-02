Boswachter Staatsbosbeheer doet aangifte van bedreiging

Op sociale media uiten veel mensen de laatste dagen hun zorgen over ondervoede en uitgemergelde dieren in het natuurgebied. Op Facebook is zelfs een bijvoer-actie aangekondigd, waar veel mensen gehoor aan willen geven.

Ernstige bedreiging

Mensen laten het echter niet alleen bij acties op Facebook, zo is duidelijk geworden. De boswachter van het gebied is dusdanig bedreigd, dat er aangifte is gedaan bij de politie. “De beller ging een grens over”, zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer over het besluit om aangifte te doen.

Beleid staat vast

Staatsbosbeheer meldde zaterdag op de eigen website al dat het geen zin heeft om acties te organiseren voor de dieren die leven in de Oostvaardersplassen, omdat het beleid van de organisatie om de dieren niet te voeren, vaststaat. “We begrijpen de zorgen. We worden de laatste dagen heel veel gebeld en meestal kunnen we ons beleid goed uitleggen”, zo stelt de organisatie.

Afschieten volgen protocol

Staatsbosbeheer zegt dat de dieren zeven dagen per week in de gaten worden gehouden. Als het aannemelijk is dat een dier er te slecht aan toe is om te overleven, dan wordt het afgeschoten om lijden te voorkomen. Dat gebeurt volgens een protocol.

Jarenlange discusie over bijvoeren

Het wel of niet bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is al jarenlang een punt van discussie. In 2016 bepaalde de rechtbank nog dat Staatsbosbeheer niet hoeft bij te voeren, nadat een dierenbeschermingsorganisatie naar de rechter was gestapt.

Er leven zo’n 5.200 dieren in het voornamelijk moerassige gebied van 6.000 hectare. Naast deze grazers leven er vooral vogels in de Oostvaardersplassen.

Bron Nu.nl