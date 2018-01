Brand in stal Eemnes, paarden gered

De eigenaresse ontdekte de brand tegen het middaguur en sloeg meteen alarm. Twee paarden die nog binnen stonden, kon ze op tijd redden.

Eerst nauwelijks bluswater

De brandweer had in eerste instantie moeite om genoeg bluswater te vinden, daarom werd er opgeschaald. Het vuur was vervolgens snel onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de naastgelegen woning.

Brand in generator

Een woordvoerder van de politie meldde dat de brand was ontstaan in een generator in de opslagruimte. De schade is aanzienlijk.

Bron Gooinieuws.nl