Door brand verwoeste manege Gaasterland start crowdfunding

Ruim twintig jaar geleden werd manege Gaasterland door een groot aantal vrijwilligers gebouwd en in de jaren daarna uitgebreid. De komende maanden staan in het teken van onderzoek en aansluitend wederopbouw. Met behulp van vrijwilligers zal hard gewerkt worden om manege Gaasterland weer in oude glorie te herstellen.

Lessen en evenementen

De manege in het Friese dorp Harich kan alleen bestaan met hulp van haar donateurs. Daarom is Stichting manege Gaasterland een crowdfunding gestart. “Hulp is nodig: alle kleine beetjes helpen. Het gedoneerde geld zal gebruikt worden om manege Gaasterland weer op te bouwen, zodat iedereen weer gebruik kan maken van het complex. Zo kunnen de reguliere lessen voor de ruim 300 leden weer worden opgepakt en alle geplande evenementen doorgaan”, aldus de manege die onder andere keuringen, selectiewedstrijden, NK marathon, centrale keuring, Friese kampioenschappen op de agenda heeft staan.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl