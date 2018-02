Britt Dekker in DWDD over PaardenpraatTV

Britt zat bij DWDD om te praten over het succes van de vlogs én haar eigen – niet geheel onverdienstelijke – carrière als amazone. Afgelopen weekend reed ze mee in de Symphonica Horse Show op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch en aankomend weekend komt ze aan de start op de Noord-Hollandse kampioenschappen.

Ook een serieuzer onderwerp passeerde de revue: de vader van Britt Dekker kwam ten val in zijn bakkerij. Helaas was hij niet meer te redden. Hij bleek zich te hebben aangemeld als donor. Zijn organen helpen anderen aan een beter leven.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/DWDD