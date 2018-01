Bruce Springsteen springt in bres voor WEG Tryon

The Boss is nauw betrokken bij de springsport door zijn dochter Jessica. Ook voor de Spelen in Rio werden items van Springsteen geveild om het Amerikaanse team te ondersteunen. Springsteen bracht toen 600.000 dollar bijeen. Destijds zei hij: “Patti en ik zijn al meer dan 20 jaar betrokken bij de paardensport sinds Jess begon te rijden toen ze vijf jaar oud was. Onnodig te zeggen dat er voor mij nog geen pensionering is. Ik speel letterlijk elke nacht voor paardenvoer.”

Triumph in Tryon

Op de benefietavond ‘Triumph in Tryon’, vrijdag in de Poloclub in Wellington, komen tickets van de tour ‘Springsteen on Broadway’ onder de hamer. De tour die in oktober begon en tot juni 2018 doorloopt was direct uitverkocht. Bij de tickets is tevens een backstage meet-and-greet met The Boss en een gesigneerd boek van de zanger, zijn autobiografie Born to Run.

Bron Horsetalk