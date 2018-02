CH De Wolden vernieuwt terrein voor jeugd EK’s

De drie jeugd EK’s staan van 9 tot en met 14 juli 2019 op het programma in Veeningen. De terreinen en voorzieningen worden nu al vernieuwd, zodat de organisatie in de zomer van 2019 over een prima wedstrijdaccommodatie beschikt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Drenthe en gemeente De Wolden.

Economische waarde

Gedeputeerde Henk Jumelet: “CH De Wolden is een belangrijk evenement met grote economische waarde. Met de investering in vernieuwing van het terrein en voorziening kan de organisatie de internationale gasten voor het EK op een goede manier ontvangen en ervoor zorgen dat zij het jaar daarop ook terugkomen voor het concours.”

Concoursterrein

Burgemeester Roger de Groot van gemeente De Wolden: “De verbetering van het terrein is een initiatief van de Stichting CH De Wolden om het concoursterrein nog geschikter te maken voor het evenement. Met deze verbeteringen is het terrein klaar voor het jaarlijkse evenement CH De Wolden, met in 2019 dus ook nog het EK. Daar dragen wij vanuit Initiatiefrijk De Wolden graag aan bij.”

300 deelnemers

Het bestuur van CH De Wolden is er alles aan gelegen om dit kampioenschap onder ideale condities tot een succes te maken. De verwachting is dat ongeveer 300 deelnemers uit meer dan 30 landen in De Wolden zullen neerstrijken voor het EK.

Bron: Persbericht