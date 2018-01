Column Esther Berendsen: David en Goliath

Belangrijk clubje

Ze hebben het gevoel dat de sportbond er niet meer voor hen is, te veel geld vraagt en dit geld vervolgens aan de verkeerde dingen besteedt. Terwijl de sport draait op vrijwilligers, die veel werk verzetten om de sport betaalbaar te houden. Ik denk niet dat het aan de werkorganisatie ligt. En dat het bestuur er enkel voor eigen gewin zit, geloof ik ook niet. Maar er zijn wel zaken die je op z’n minst opmerkelijk kunt noemen.

Het probleem zit ‘m in de organisatiestructuur. De Ledenraad, de vertegenwoordiging van de leden, is het hoogste orgaan binnen de KNHS. Alle plannen die het bestuur bedenkt, moeten zij goedkeuren. Doen ze dat niet, dan gaat het feest niet door. Best een belangrijk clubje dus!

Sterker met z’n tweeën

Dat ‘clubje’ bedoel ik letterlijk. Het bestaat namelijk uit zeventien mensen. Niet veel, voor een sportbond met zo’n 160.000 leden, die ook nog eens allerlei verschillende takken van de paardensport beoefenen. Ooit was de Ledenraad groter, waren er sowieso twee raadsleden per (grotere) regio. Wel zo handig, want dan kun je nog eens met elkaar overleggen. En met z’n tweeën sta je sterker dan alleen. Als ledenraadslid ben je toch een beetje David die het opneemt tegen Goliath. Het gemiddelde bestuurslid heeft meer bestuurlijke ervaring én een informatievoorsprong. Blijf dan maar eens overeind als je een andere mening hebt.

Gehoord

Maar als Ledenraad kun je samen toch een vuist maken? Dat zou kunnen. Maar als de voorzitter van de Ledenraad ook het Bestuur voorzit, is dat niet zo makkelijk. Ja echt, zo is dat geregeld. En dat gaat al jaren prima zo, vindt het Bestuur. Maar het draagt niet bepaald bij aan een vereniging waarin de leden zich gehoord voelen.

Toch luisteren

Verenigingen als de KNHS worden steeds meer aangestuurd als bedrijven. Kostengestuurd, efficiënt, het klinkt allemaal prachtig. Maar uiteindelijk is een vereniging toch echt iets anders dan een bedrijf. Natuurlijk is het lastig voor het Bestuur, al die leden met een mening. Dus logisch dat ze de Ledenraad graag te vriend houden, en klein. Maar uiteindelijk red je het niet op die manier. Je zult toch echt de tijd moeten nemen om naar je leden te luisteren. Zij betalen tenslotte de contributie.

Esther Berendsen, redacteur

