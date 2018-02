De kritiek op onze sport wordt steeds heviger, en ook de politiek bemoeit zich met enige regelmaat met onze sport. Internet staat vol met filmpjes en foto’s van dierenleed en mensen nemen deze zonder enige kritische nood voor waarheid aan. Wel of niet recent, wel of niet realistisch, dat doet er niet toe. Zowel in de agrarische sector als in de paardensport komen burgers massaal in opstand tegen het ‘dierenleed’ dat wij onze dieren dagelijks aan zouden doen. Maar met tegengeluid komen paardenmensen niet.

Tofu

Veehouders worden door steeds uitgebreidere regelgevingen vanuit Den Haag aan banden gelegd en regelmatig worden de boeren in een kwaad daglicht gezet. Programma’s als Boer Zoekt Vrouw proberen hopeloos stedelingen van gedachten te veranderen. Maar daarvoor is het al te laat. Het kwaad is al geschied. De tofu etende verantwoorde sojaburger heeft een standvastige mening ontwikkeld tegen de agrarische sector en deze blijft onveranderd.

Transparant

Als laatste redmiddel proberen boeren mensen te betrekken bij hun bedrijf, transparant te zijn. Mensen te laten zien hoe het echt zit. Voor de boeren kunnen we enkel duimen en hopen dat dit uiteindelijk leidt tot het gewenste resultaat. En nu komen wij aan de beurt. Zweepgebruik, rijden met stang en trens en het niet hebben van onbeperkt weidegang wakkeren felle discussies aan op internet. De één weet het nog beter dan de ander. En wij? Wij lezen dit en lachen er een keer om, of klikken geïrriteerd ons scherm weg.

Voorbeeld

Vastbesloten dat deze hippies onze sport niets kunnen maken, beargumenteerd met het feit dat ze geen onderdeel zijn van onze wereld, er niets van begrijpen. Maar moeten we geen voorbeeld nemen aan onze agrarische ondernemers? De ooit zo veraf staande stedeling heeft een immens grote invloed uit kunnen oefenen op de voor hen totaal onbekende agrarische wereld. Vreselijke onomkeerbare schade aangericht. Moeten we ons met zijn allen niet wapenen tegen dit geweld? Moeten we niet wat vaker laten zien hoe prachtig onze paardenwereld is? Wat we allemaal wel niet doen voor onze dieren? En met hoeveel liefde en zorg dit gepaard gaat?

Oorlog winnen

Laten we eens met zijn allen wat transparanter zijn. Al is het alleen maar om onszelf te beschermen tegen de keerzijde van sociale media. Met rustig afwachten winnen we deze oorlog niet. Want hoe dan ook, de tofu etende verantwoorde sojaburger zal ook de paardensector raken.

Evy Kras, studente dier- en veehouderij HAS Den Bosch