Ook de KWPN Hengstenkeuring was altijd een beleving en dat is het nog steeds. Maar hoe fijn is het dat je als fanatiek fokker niet alle dagen naar Ermelo hoeft om ook de eerste bezichtiging van dag tot dag te volgen. Livestream is de uitkomst. Steeds vaker hoor je dat alles vanuit huis op de voet wordt gevolgd, een prachtig alternatief. Zo kunnen tussendoor thuis nog werkzaamheden worden verricht en ook mensen die lichamelijk niet in staat zijn een middag op de tribune te zitten, kunnen het zo volgen. Alleen door af en toe een technische storing kun je iets missen of als de ‘buffering’ weer even tijd nodig heeft (natuurlijk altijd bij de cliffhanger). En ook mis je thuis voor de buis de schermutselingen achter de schermen. By the way: je kunt wel even ongegeneerd op de bank in slaap vallen als een hengstencompetitie je toch iets verveelt.

Uitverkocht

Zelf maak ik graag op zondagmiddag, onder het genot van een stokbroodje en glaasje wijn, thuis gebruik van de livestream om naar een Grote Prijs kijken. ‘Was ik er anders naar toe gegaan?’, vraag je je dan af. Nee dat niet. Dus het vult elkaar aan. Livestream is dé tool om direct engagement met je doelgroep te creëren. Jumping Amsterdam heeft echt niet minder bezoekers gehad de laatste jaren, nee zelfs meer. De hengstenkeuring was goed bezocht en bij de Friezen zelfs al voortijdig uitverkocht.

Overnachting buiten de deur

Ik omarm ClipMyHorse waar ik alle Duitse hengstenkeuringen kan volgen, loepzuivere opnamen vanuit een betere positie dan je zelf live zou kunnen waarnemen, en waar tevens spring- en dressuurwedstrijden op diverse niveaus worden uitgezonden. En dan ook nog eens de mogelijkheid iets terug te kijken, iets wat ik eigenlijk alleen maar doe voor een speciaal paard. Dat alles op jaarbasis voor de prijs van een overnachting buiten de deur, wat je er dan al snel uit hebt als je één evenement eens niet bezoekt.

Als een speer omhoog?

Het gevaar sluipt echter wel in die machtspositie. Gaat het abonnementsgeld straks niet als een speer omhoog en wat ben je bereid ervoor te betalen om dat alles te kunnen zien? We kunnen namelijk niet meer zonder! Hoe dan ook, geef mij maar vierkante ogen, dan hoef ik niets te missen.

