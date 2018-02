Ik lees daar af en toe wat mee, om in veel gevallen mijn schouders op te halen, me druk te maken over de digitale megafoon van deze relatief kleine groep mensen en me af te vragen hoe de andere 135.000 leden er over denken.

Niet zo veel

Bij elke vereniging, groot of klein, is er een groep mensen die het niet eens is met het beleid. Bij een club met de omvang van de KNHS, vind ik zo’n 6.000 ontevreden mensen nog niet eens zo veel.

Toch kon ik vorige week vrijdag mijn schouders niet langer ophalen, ik kreeg namelijk de kriebels. En dan niet die van de goede soort. Ene Menke Steenbergen meldde zich aan het front.

Dossier I&R

Deze mevrouw, die blijkbaar door de KNHS is uitgenodigd voor een gesprek met de vertrouwenscommissie, serveert in eerdere berichten het gehele zittende KNHS-bestuur af als een stel bobo’s en deed afgelopen vrijdag een oproep aan Facebookers om hun wensen kenbaar te maken.

Want veranderingen worden NU gemaakt en niet wanneer je al zit, weet Menke uit haar tijd in Den Haag. Ze was daar senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en had onder andere ‘Identification and registration of horse’ in haar portefeuille, leert haar Linkedin-profiel me. U weet wel, dat dossier waarin Den Haag al sinds jaar en dag schittert door gebrek aan activiteit.

Extreme democratie

Gewapend met de 67 reacties op haar post zal Menke het met de KNHS vooral hebben over verlaging van de kosten. Maar ook over zweepjes verbieden, welzijn, welzijn, welzijn!, openheid, niet meer star en ouderwets zijn, het jurysysteem, meer geld voor juryleden, algehele klantvriendelijkheid en de angstcultuur.

Ik ben nog niet zo oud, maar door het lezen van oude Paardenkranten voor de serie ‘Uit de oude doos’ snap ik steeds beter hoe de boel bij het KWPN zo op slot is gegaan. Dat komt door precies dit soort van extreme democratie. Vanaf 1992 komt er een soort hippietijd bij het KWPN, waarin de ontevreden leden het voor het zeggen krijgen. Dat mondt uiteraard uit in chaos en daaropvolgend, heftiger ingrijpen van bestuur en in plaats van meer, minder zeggenschap voor leden.

Het zal best dat het huidige bestuur dingen niet zo slim heeft aangepakt, maar geef mij Theo Ploegmakers maar in plaats van Menke Steenbergen.

Rick Helmink, freelance medewerker

rick_helmink@hotmail.com

Deze column verscheen woensdag 21 februari 2018 in De Paardenkrant.