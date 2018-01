Cornelissen niet te kloppen in Assense Grand Prix

Cornelissen reed zowel op zaterdag als op zondag een hele stabiele Grand Prix-proef met de door haar ouders gefokte Zephyr. De juryleden prezen vooral het mooie ontspannen totaalbeeld wat veel harmonie uitstraalde. Door haar twee eerste prijzen won Cornelissen tevens de statiedeken als beste Grand Prix combinatie.

Net GP-debuut CJ

Zaterdag debuteerden Imke Schellekens-Bartels en CJ (v. Johnson) in Assen in de Grand Prix. Een score van 66,09% was toen goed voor een derde plek. Ze liet op haar social media weten tevreden te zijn. ‘CJ deed ongelooflijk zijn best en liet mooie dingen zien, maar we hadden veel te veel foutjes.’ Verder was de amazone aanwezig om haar Japanse leerlingen Kazuki Sado met de hengst Don Presidente en Ryu Kuroda met Bellâtre bij te staan. Zondag verscheen ze zelf niet meer aan de start.

Chinook wint ook de tweede dag

Gisteren schreef Chinook tijdens zijn debuut de Intermédiaire II al op zijn naam, en vandaag herhalen Patrick van der Meer dit kunstje met de knappe volle broer van de KWPN-hengst Desperado. Met een iets minder hoog percentage als gisteren wonnen ze vandaag wederom, ditmaal met 69,22%. Romy van der Schaft eindigde met Be Painted als tweede (67,55%) en Van der Meer’s leerling Jeroen Hamelink werd vandaag derde met Zanzibar (67,40%), nadat hij gisteren tweede werd.

Uitslagen subtop tweedaagse Assen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl