D66 wil handhaving coupeerverbod

Volgens kenners hoeft in ons land maar één paard in de twee jaar om medische redenen te worden gecoupeerd, waarvoor dit attest wordt uitgeschreven. Tjeerd de Groot signaleert dat een Belgische dierenarts veelschrijver is van dergelijke attesten bij Nederlandse paarden.

Verbod in België

“Opvallend genoeg is in België deelname van paarden met een gecoupeerde staart, zelfs met een attest, aan tentoonstellingen verboden”, zo stelde De Groot dinsdag in de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over dierenwelzijn.

Handhaving lastig

Hij vraagt daarom aan minister Schouten van LNV om dergelijke praktijken te stoppen. Zij ontving ook signalen met betrekking tot overtredingen van het coupeerverbod. “Dit couperen vindt vaak in het buitenland plaats, dat maakt handhaving heel lastig”, antwoordde ze.

Onderzoek NVWA

Volgens Schouten loopt er momenteel een onderzoek van de NVWA naar deze problematiek. “Ik wil de resultaten daarvan graag afwachten. Op basis van deze resultaten zal ik kijken of er nog vervolgstappen nodig zijn. Ik wil dus eerst goed in kaart krijgen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dat gebeurt nu.”

Verbod

Het couperen van paardenstaarten is al sinds 2001 verboden. Dit werd in 2016 door een uitspraak van de rechter effectief. De uitzondering daarbij is dat paarden met een medische noodzaak tot couperen toch aan keuringen en tentoonstellingen mogen meedoen.

Bron: NieuweOogst