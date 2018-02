De Noir met wedstrijdpensioen

In 2002 werd de zwarte hengst goedgekeurd bij het Hannoveraner Verband en in 2003 werd hij kampioen van de Deense hengstenkeuring. In Denemarken slaagde hij met zeer goede punten voor de dertig- en zeventig dagen test. De Noir is de jongste hengst ooit die het Deense Elite-predicaat toegekend kreeg.

Nakomelingen

Vandaag de dag heeft De Noir meer dan 1200 nakomelingen in Denemarken geregistreerd staan. Zijn bekendste nakomeling is het Amerikaanse team Grand Prix paard Rassing’s Lonoir.

Schoolmaster

In 2013 werd De Noir naar Amerika verkocht als ruin. Hij werd aangekocht door de Noorse Anne Solbraekke die Mette Rosencrantz trainde. De Zweedse Rosencrantz reed De Noir in de Lichte Tour van 2013 tot 2015. Eind 2015 kocht Lauren Asher de schoolmaster voor Young Rider rubrieken.

Asher en De Noir waren onder andere succesvol op het CDI van Burbank in 2016 en het CDI van San Juan Capistrano en Del Mar datzelfde jaar.

Blessure

In 2016 verhuiste Asher haar paarden naar Nederland voor trainingen waar zij vanaf 2017 trainde bij Coby van Baalen. Eind 2016 raakte De Noir geblesseerd. In 2017 speelde dezelfde blessure weer op waar hij onvoldoende van zal herstellen om weer terug te keren in de sport.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage