Draver Derek gaat met pensioen

Derek Buitenzorg kreeg zijn eigen reality soap “Boppelslach”. De soap leverde mooie televisiebeelden op. Zo werd er van alles gefilmd, zoals de behandeling bij de tandarts en zelfs zijn castratie werd uitgezonden. Dit laatste beeld werd de verslaggever te veel. Hij viel erbij flauw.

Hall of Fame

Derek Buitenzorg had talent, maar was ook koppig. Hij won tot twee keer toe een koers en dit leverde hem in totaal 10.000 euro aan prijzengeld op. Hij werd geen topper. Weliswaar was Derek Buitenzorg de eerste draver die de Hall of Fame van de Nederlandse draf- en rensport wist te behalen voordat hij ooit een koers had gewonnen. Zijn bekendheid heeft gunstig bijgedragen aan de paardenrensport.

Pensioen

Derek Buitenzorg koerst nog eenmaal voordat hij met pensioen gaat. Omrop Fryslan heeft een plek voor hem gevonden waar hij van zijn pensioen kan gaan genieten.

Bron: Omropfryslan