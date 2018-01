Drie op een rij voor Adelinde Cornelissen en Fleau de Baian

Met haar twee eerdere zeges op de eerste en tweede selectie was Cornelissen al verzekerd van een startbewijs op het Indoorkampioenschap. Dit weerhield haar er echter niet van om ook vandaag met haar stoere vos de baan in te rijden. De amazone weet als geen ander technisch heel goede proeven neer te zetten en tel daarbij het harmonieuze beeld op en de juryleden konden eigenlijk niet meer om haar heen. Met drie zeges op een rij is ze één van de kanshebbers op het NK.

Na Van Silfhout op positie twee en drie volgden Lynne Maas met Fantastique en Vai Bruntink met Darabel in het klassement.

GP-zege Sanavio

In de Zware Tour pakte Riccardo Sanavio het oranje lint met Glock’s Federleicht. De score bleef net onder de 70% (69,98%). Daarmee bleef hij de andere twee deelnemers ruim voor.

Uitslag derde selectie, Bunschoten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl