Edwin Enzerink volgt Jan Greve op als teamveterinair dressuur

Eerder dit jaar vertrok Jan Greve als veterinair van de dressuurpaarden en Gerrie de Crom als teamhoefsmid. In overleg met de kaderleden van het dressuurteam kwam de naam Edwin Enzerink naar voren. Enzerink wilde echter alleen de eventing achter zich laten als er een goede opvolger kwam. Met de komst van Hofland hebben alle partijen het volste vertrouwen.

Leendert Jan Hofland

Hofland is lid van de maatschap van Dierenartsenpraktijk Bodegraven en begeleidt van daaruit diverse eventingpaarden die voor Nederland actief zijn op het hoogste niveau. Als privé-dierenarts is hij regelmatig aanwezig geweest op diverse internationale wedstrijden en kampioenschappen.

Kees Albas

Albas vervangt Gerrie de Crom als teamhoefsmid. De Crom was jaren in functie en aanwezig bij vele kampioenschappen. Albas is zelfstandig hoefsmid en werkt nauw samen met het Sporthorse Medical Diagnostic Centre.

Bron: Persbericht KNHS