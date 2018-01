Exportcertificering met zeven landen uitgebreid

De landen, die 17 januari worden toegevoegd zijn: Australië (via een door Australië toegelaten EU-lidstaat), Belarus (permanent), Canada (permanent, tijdelijk en retour), Chili (tijdelijk), Egypte (permanent en tijdelijk), India en Kazachstan (permanent).

Eerder gold de exportcertificering al voor deze landen:

– Bahrein

– Bosnië en Herzegovina

– Cuba

– Mexico

– Peru

– Verenigde Staten (Niet Re-Entry)

– Zuid-Afrika

– Zuid-Korea

– Israël

– Russische Federatie

– De Verenigde Arabische Emiraten

Afgifte van schetsen op oude wijze

Voor bedrijven die exporteren naar bovenstaande landen, die gebruik maken van e-CertNL, geldt dat ze in het bezit moeten zijn van een KvK-nummer, eHerkenning account en een NVWA-klantnummer. Ook moeten zij een exportrol aan maken in e-CertNL. Via deze link zijn handleidingen te vinden die kunnen helpen bij het aanvraagproces. Hier bevindt zich ook de handleiding voor het beheren van bedrijfsgegevens en een gebruikershandleiding voor exporteurs paarden CLH. De afgifte van schetsen vindt op de oude wijze plaats en worden dus niet afgegeven via e-CertNL.

Exporteur zelf verantwoordelijk

Aangezien er geen certificaat voor bovenstaande landen meer opgestuurd zal worden naar de certificerend dierenarts, zullen ook de dierenarts- en houdersverklaringen niet meer door de afdeling CoA geprint worden. De exporteur is hier zelf verantwoordelijk voor, de exporteur dient zelf de laatste versie uit te printen.

Bron: Sectorraad Paarden