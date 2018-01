FEI herschrijft veterinair reglement

Een uitzondering daarop is als de wedstrijd pas om 18:00 uur ’s avonds of later van start gaat. Daarnaast mogen er ook geen vaccinaties meer worden gegeven.

Therapieën

Aanvullende therapieën die door de FEI zijn toegestaan op evenementen, worden vanaf dit jaar gecategoriseerd in toegelaten en beperkt. De beperkte therapieën mogen alleen worden toegediend door gespecialiseerde personen in het bezit van een geldige licentie.

Oortjes

Eerder gaf de FEI al aan dat er een verbod komt op het dragen van peesbeschermers aan de achterbenen en er veranderingen worden doorgevoerd betreffende de bloedregel. Nieuw is dat er door de ruiter geen instructieoortjes mogen worden gedragen in beide oren. In één oor is wel toegestaan.

Bron: World of Showjumping