Frank Schuttert wint met Beautiful Red CSI2* Opglabbeek

Van de vierenzestig combinaties wisten er vijftien de lei schoon te houden in het basisparcours. Van deze vijftien wisten elf combinaties nog eens foutloos te rijden in de barrage. De Belg Gregory Wathelet reed weliswaar ook een snelle barrage met Iron Man van de Padenborre, maar wel drieenzestighonderste van een seconde langzamer dan Frank Schuttert, zijn eindtijd was 35,27 seconden.

Barrage

Derde werd de uit Frankrijk afkomstige Maelle Martin met Tempo du Plix door slechts één honderdste van een seconde langzamer te rijden dan de nummer twee in de barrage. De vierde plaats ging weer naar Nederland, namelijk naar Vincent Voorn met Explosion Hij reed zijn KWPN gefokte ruin door de finish in een tijd van 37,39 seconden. Stefanie van den Brink wist haar voormalige paard Beautiful Red niet voor te blijven met Baronescha. Zij had 37,65 seconden nodig om door de finish te rijden. De zesde plaats ging naar Kevin Olsmeyer met Dalvaro 2. Zijn score was foutloos in 37,80 seconden.

Bron: Paardenkrant-horses.nl