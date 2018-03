Fraude-aanklacht tegen Roffman door de rechtbank in Palm Beach afgewezen

Alice Tarjan beweerde bedrogen te zijn door Roffman omdat ze maar 300.000 van het totale verkoopbedrag van 900.000 dollar kreeg. Details van de schikking tussen Tarjan en Roffman waren niet beschikbaar omdat beide partijen geheimhoudingsovereenkomsten hebben ondertekend over de zaak die in oktober jongstleden werd ingediend. De schikking werd getroffen voordat Bethany Peslar, die het paard heeft gekocht en Endel Ots, die haar trainer is verklaringen hadden afgelegd in de zaak.

De aanklacht luidde onder meer fraude, contractbreuk en onrechtmatige verrijking. Het draaide allemaal rond de verkoop van de Hannoveraan Fabrege MF (v. Fidertanz). Tarjan, trainer en opleider van dressuurpaarden, had Fabrege MF als jong paard in opleiding. Ze reed de merrie in de Amerikaanse kampioenschappen voor vierjarigen in 2013. In 2015 werd het talentvolle dier als zesjarige verkocht.

Roffman bemiddelaar in verkoop

Tarjan had Caroline Roffman ingeschakeld om te bemiddelen in de verkoop het paard en werden afspraken gemaakt over de verkoopprijs (volgens Roffman tussen de 2,5 en 4 ton) en commissiegelden. Het paard verhuisde naar de stallen van Roffman en zou vervolgens naar België zijn verkocht. Roffman meldde dat de merrie 300.000 dollar had opgebracht.

Aanvankelijk niet akkoord met prijs

Hoewel Tarjan niet akkoord ging met de verkoopprijs, zij vond dat de merrie op dat moment zeker 500.000 waard was, zette Roffman toch de verkoop door. De reden was dat volgens Roffman de prestaties van de merrie wat tegen vielen waardoor de drie ton aan dollars maximaal was. Na het overdragen van de eigendomspapieren, die naar Roffman gestuurd moesten worden, werd er afgerekend. Het geld kwam niet rechtstreeks van de nieuwe eigenaar uit België, maar werd door Roffman zelf betaald.

Paard voor 9 ton verkocht

Het paard reisde niet naar België, maar bleef in Florida. Zonder dat de eigenaren het wisten, was Fabrege door Roffman verkocht aan iemand anders. Bethany Peslar zou het paard voor 900.000 dollar hebben aangeschaft via Endel Otts, de voormalige trainer van Carline Roffman en nu van Peslar.

Geld voor gebruik bankrekening

De Belg die het paard zou hebben gekocht, ontving 10.000 dollar voor het gebruik van zijn rekening om het paard door te sluizen naar Peslar. Roffman cashte de resterende 890.000.

Alice Tarjan eiste een schadevergoeding van 500.000 dollar. In een verklaring liet Roffman in december al weten teleurgesteld te zijn in de rechtszaak tegen haar. “De beweerde feiten zijn misleidend en in veel gevallen gewoon onjuist”, aldus de Amerikaanse, “Ik reken erop dat de rechtbank mij in m’n gelijk stelt.”

Bron: Dressage-news