Geen inhoudelijke zitting Plandsoen-KNHS

In de zitting van de KNHS tegen Plandsoen, waarvoor een tiental leden naar de rechtbank in Utrecht is gekomen vanmiddag, heeft geen inhoudelijk overleg plaatsgevonden. De rechter stuurde partijen al snel de gang op om te overleggen over het vervolg. Belangrijkste reden was de te late aanlevering van de stukken, met name door de KNHS. Deze kwamen gisteren pas. De rechter gaf aan dat er te weinig tijd zou zijn om de stukken nu goed te behandelen.