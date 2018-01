Op de A58 Eindhoven richting Tilburg is een auto met paardentrailer lelijk in de problemen geraakt. Op de foto van de ANWB op Twitter is te zien hoe het paard uit zijn benarde positie wordt bevrijd. “Het moedige paard is geschrokken maar ongedeerd”, luidt het commentaar bij de foto.

De #A58 Eindhoven ► Tilburg is weer vrij bij Best. Het moedige paard is geschrokken maar ongedeerd. pic.twitter.com/q5l0wkEM9A — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) 20 januari 2018

Bron: ANWB