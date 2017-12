“Wat een wonder, wat ben je mooi en bijzonder!!”, schrijft dressuurstal Nijpjes op haar Facebook-pagina. “Wat is het een geluk, vandaag is onze mooie dochter Gwen Elisabeth. Ze weegt 3400 gram en is 51 cm. Wat zijn wij ontzettend trotse ouders, tante, oom, opa en oma met deze prachtige meid. Gwen welkom in ons warme nest. Jessica maakt het naar omstandigheden goed.”



Bron: Facebook