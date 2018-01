Greve stopt als teamveterinair: ‘Nu is het mooi geweest’

Greve begon eind jaren ’70 van de vorige eeuw zijn loopbaan als teamveterinair bij de eventing, toen nog military geheten. Later stapte Greve over naar de springpaarden, hij was onder meer teamveterinair tijdens de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 toen het Nederlandse team goud wist te winnen.

Eventing

Greve vertelt enthousiast; “Het is begonnen met de military paarden in de tijd van Eddy Stibbe, Gerrit Lozeman, Martin Lips en dat soort mannen. Na de eerste wereldruiterspelen in Stockholm in 1990 ben ik gestopt bij de eventing en de springpaarden gaan doen. Daar hebben we mooie successen gevierd. In 1996 moest ik kiezen; of naar de Olympische spelen van Atlanta, of met zoon Willem mee naar het EK voor pony’s. Dat werd het EK voor de pony’s. Albert van Unen heeft toen de springpaarden overgenomen en ik ben de pony’s en jeugd springteams gaan doen. Dat was een mooie tijd. Bij die pony’s met alle disciplines bij elkaar met een heel kampement op de kampioenschappen, geweldig. Ook het EK junioren in ‘97 in Moorsele waar mijn dochter Joffra op onze eigen gefokte hengst Creool teamzilver won was heel bijzonder. Uit de tijd dat ik betrokken was bij de jeugdteams van het springen heb ik ook mooie herinneringen aan toenmalig bondscoach Sven Harmsen. Samen gingen we dan alle stallen af en bekeken de paarden en hoe iedereen er voor stond. Dat was echt een super samenwerking en we begrepen elkaar. Voor mij was dat zoals samenwerking tussen een bondscoach en veterinair hoort te zijn.”

Dressuur

Na de springjeugd werd Greve teamveterinair bij de dressuurpaarden. In aanloop naar de Olympische Spelen van Londen besloot Greve daar vanwege een verschil van inzicht met toenmalig bondscoach Janssen mee te stoppen. Greve’s compagnon Arie Hoogendoorn was toen al veterinair van de springpaarden en nam in Londen ook de dressuurpaarden onder zijn hoede. “Na Londen ben ik weer teruggekomen bij het dressuurteam en heb dat tot nu toe met plezier gedaan, maar nu is het mooi geweest. Ik heb het bijna 40 jaar gedaan, en je moet een keer stoppen. Thuis heb ik genoeg te doen. Ik doe nog wat op de kliniek en daarnaast ben ik heel druk met de hengstenhouderij, onze sportpaarden en de opfok van de jonge paarden.”

Gouden Speld

Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS vertelt; “De passie en kennis van Jan Greve zijn enorm. Hij is niet alleen een zeer deskundig veterinair, zijn tomeloze inzet voor de paardensport is ongelofelijk. Jan is altijd geïnteresseerd en enorm betrokken bij de gehele paardenhouderij. Met het toekennen van de gouden speld geven we met dank uiting aan onze waardering.” De gouden speld zal aan Greve op een passend moment worden overhandigd. Over de opvolging van Greve wordt later een besluit genomen.

Dierenarts en hengstenhouder

Greve was jaren lang naast teamveterinair vooral bekend als paardenveterinair. Eerst bij kliniek Bosch en Duin en later bij ‘De Watermolen’ in Haaksbergen. Naast zijn werk als dierenarts is Greve gepassioneerd liefhebber van goede sportpaarden en fokkerij. Ongelofelijk veel toppers stonden ooit in zijn stallen. Heel bekende voorbeelden zijn de tophengsten Voltaire, Karandasj, Guidam, Julio Mariner xx, Mytens xx, Scandic, Carambole en meer recent de beloftes Daily Diamond en Connect om er maar enkele te noemen. Tussen alle bedrijven door was Greve ook nog tien jaar actief in de volbloedfokkerij en -training. Zijn Watermill Fourth en Watermill Seven staan beide in de boeken als derbywinnaar.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS