Van Grunsven: ‘Als een van mijn pony’s er zo bij stond, zou ik geen dieren meer mogen houden’

4 jaar geleden was ik in de Oostvaardersplassen, ik zei toen tegen de rancher-boswachter, hier is duidelijk een probleem. Zoveel dieren op een te klein stukje grond, dat betekent over begrazing en uiteindelijke onnodige sterfte van dieren. Er is een wetenschappelijk onderzoek gedaan dat één grazer één hectare grasland moet hebben om de vegetatie in stand te houden. Dit plan is zeker van achter het bureau en door ondeskundigen met een “wetenschappelijke” achtergrond bedacht “DE NIEUWE WILDERNIS”. Nu 4 jaar later ziet Nederland het probleem, dat al die tijd al bestond. Het begint met groepen en daarna zeer grote aantallen mensen die tegen deze misstanden iets willen doen. Provincie en andere overheden hebben zich door ondeskundigheid van mensen, laten gijzelen, die met de bevoegdheden die zij hebben, lopen te zwaaien en die arme boswachter moet het dan maar handhaven. Maar het aller ergste dat er mogelijke een ziekte kan uitbreken, zoals bv. Miltvuur (is daar wel door overheden bij al die dooie dieren op gecontroleerd?) of andere bacteriën die mogelijk het grondwater kunnen vervuilen. Hier is duidelijk een volksgezondheidsrisico.