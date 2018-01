Hamminga: ‘Jury bepaalt hoe ruiters rijden’

Hiermee bedoelt Hamminga dat ruiters gaan rijden op de manier waarmee ze de hoogste punten krijgen van de juryleden. Kortom dat de juryleden bepalen hoe de paarden worden gereden.

Brede hindernis

Naast deze boodschap legde Hamminga veel nadruk op aanleuning, verzameling, balans en voorwaartse drang. Als eerste kwamen twee ponyruiters in de baan die op B- respectievelijk M-niveau reden. De B-dressuur pony is tevens M springen geklasseerd. Zo kwam Hamminga op het onderwerp springen: ”Dressuurruiters zouden vaker over een bredere hindernis moeten springen. Deze hindernis hoeft niet hoog te zijn. Zo kan je de paarden beter van achter naar voren naar de hand toe rijden.”

Neusriem

Daarnaast kwam het veel besproken onderwerp, een te strakke neusriem, aanbod. Hamminga geeft aan dat de stelling: er moeten twee vingers tussen de neusriem passen nogal veel discussie oproept, want zijn het twee forse mannenvingers of twee tengere vrouwen vingers dat is nogal een verschil. ”Wat niet moeilijk is als een paard met de huid over de neusriem uitsteekt dan zit de neusriem te strak. Daar is geen verdere meting voor nodig. De toezichthouder op het voorterrein moet daar goed op controleren.”

Recept voor een goede proef

Op de vraag: ‘Waar kan goed mee scoren in een proef?’ heeft Hamminga ook een duidelijk antwoord: ”Wat in een proef altijd goed scoort is een stille aanleuning. Dus mooi gelijkmatig op twee teugels en naarmate het paard goed voorwaarts wil blijven kun je de aanleuning ook mooi constant en smakelijk houden.” Maar hoe krijg je nou een stille aanleuning? ”Als je als ruiter in balans zit, jouw handhouding stil is en op jouw kuitdruk een voorwaartse drang creëert.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl