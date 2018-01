Taloubet Z neemt afscheid op grandioze wijze in Leipzig en wint

Het afscheid voor deze topvererver kon niet mooier zijn. De hengst schreef zijn laatste wereldbekerwedstrijd op zijn naam na een imposante loopbaan. Een fantastische prestatie voor Taloubet Z, maar overigens niet unieke prestatie. Casall ASK wist op zijn aangekondigde afscheid in Hamburg zijn allerlaatste Grote Prijs te winnen.

Bekijk hier meer foto’s en video’s van het afscheid

Harrie Smolders

Vijftien van de negenendertig combinaties reden een foutloos basisparcours en mochten terugkomen voor de barrage. In totaal waren er zeven barrage kandidaten die de teller in de barrage ook op nul wisten te houden. 43,19 seconden was de eindtijd van Taloubet Z in een verder foutloze barrage. Slechts één één tiende van een seconde langzamer kwam de klok tot stilstand voor Harrie Smolders met zijn veertienjarige Zinius, toen hij foutloos de finish wist te passeren.De tweede plaats was voor Carlos Lopez met Admara 2. Hij stuurde zijn dertienjarige ruin naar de finish in een tijd van 43,39 seconden.

Basisparcours

Verder kreeg Maikel van der Vleuten met zijn tienjarige merrie Idi Utopia het basis parcours een balk en eindigde daarmee op de drieëntwintigste plaats. Marc Houzager reed met de elfjarige Sterrehof’s Calimero negen strafpunten bij elkaar en eindigde daarmee op de tweeëndertigste plaats.

Tussenstand

Harrie Smolders staat met veertig punten in het tussenklassement er gunstig voor om de finale van de wereldbeker in Parijs te mogen rijden in april.

Uitslag FEI Longines Wereldbekerwedstijd Leipzig, 1.60m

1. Christian Ahlmann (Dui), Taloubet Z (v.Galoubet A), 0 – 0, 43.19 sec

2. Carlos Lopez (Col), Admara 2 (v.Padinus), 0 – 0, 43.39 sec

3. Harrie Smolders (Lage Mierde), Zinius (v.Nabab de Reve), 0 – 0, 44.28 sec

23. Maikel van der Vleuten (Someren), Idi Utopia (v.Quasimodo Z), 4

32. Marc Houtzager (Rouveen), Sterrehof’s Calimero (v.Quidam de Revel), 9

Klik hier voor de volledige uitslag

Tussenstand FEI Wereldbeker, West-Europese League, na 10 van de 13 wedstrijden

1. Kevin Staut (Fra), 65 pnt

2. Henrik von Eckermann (Zwe), 57 pnt

3. Edwina Tops-Alexander (Aus), 50 pnt

9. Harrie Smolders (Lage Mierde), 40 pnt

17. Maikel van der Vleuten (Someren), 32 pnt

Klik hier voor de tussenstand

Lees ook op Horses.nl: In beeld: Het magische afscheid van Casall ASK

Bron: Paardenkrant-Horses.nl