Zo ongeveer twintig tot vijfentwintig hengsten worden geveild bij de spring- als ook bij de dressuur. Deze twee veilingen beginnen direct na de kampioenskeuring. Op donderdag 1 februari worden de springhengsten geveild rond ongeveer 15:20 uur, even later rond zes uur in de avond staat de dressuurveiling gepland om van start te gaan.

Hengsten

Over het soort paarden dat men kan treffen op de KWPN Select Sale schrijft het KWPN het volgende: ‘Of men nu op zoek is naar een sportpaard met potentie of een toekomstige dekhengst, op de KSS vindt u de crème de la crème van de Nederlandse fokkerij. Want alleen hengsten die in ‘s-Hertogenbosch mogen acteren voor de tweede bezichtiging, komen in aanmerking om geveild te worden tijdens de KSS‘.

Klik op de hiernavolgende twee links om de geselecteerde hengsten te bekijken: springhengsten en dressuurhengsten

