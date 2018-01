Hengstenstation Gut Buchenhog en Gestüt Sprehe ruilen van paard

Con Spirit, het toppaard van Daniel Dassler, zal naar Gestüt Sprehe gaan en in ruil daarvoor komt de dressuurhengst Morricone II naar Hengstenstation Gut Buchenhog.

Con Spirit

De twaalf jarige hengst Con Spirit is een zoon van Cornet Obolensky. Hij heeft meerdere nationale en internationaal successen behaald onder andere op de Nationale Kampioenschappen en het WK voor jonge paarden.

Morricone II

Morricone II is een volle broer van de bekende kampioenshengst Morricone en was de publiekstrekker bij de Oldenburger keuring in 2017. Hij zal na zijn 14 dagen test in het voorjaar naar Hengstenstation Gut Buchenhog vertrekken.

Bron: Paardenkrant/Horses.nl/ www.st-georg.de