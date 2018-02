Heuse stokpaardclub opgericht in Enschede

Het ziet er op het eerste gezicht behoorlijk raar uit. Geen paarden, maar kinderen galopperend door de binnenbak bij manege Holzik Stables. Toch is het geen grap, verzekert instructrice Saskia Kokkeel. In Enschede is een heuse stokpaardclub opgericht. “De meeste mensen zijn in het begin een beetje sceptisch”, geeft Kokkeel toe. “Maar als ze het zien worden ze heel enthousiast.”

Serieuze sport

De rage is overgewaaid uit Finland, waar stokpaardrijden een serieuze sport is. De sport is daar sterk in opkomst, er zijn al 10.000 beoefenaars. In het Noord-Europese land worden er zelfs wedstrijden georganiseerd op nationaal niveau.

