HIP Awards met nieuwe ondernemersverkiezing

Naast de bekende verkiezing van de Hippische Ondernemer van het jaar presenteert de Stichting HIP (Hippische Innovatieve Projecten) in 2018 ook een verkiezing voor de ‘Hippische Toeleverancier van het jaar 2018’. Hiervoor komt elke hippische serviceverlener of toeleverancier in aanmerking die voldoet aan de volgende voorwaarde: de deelnemer is ondernemer met hoofdvestiging in Nederland en levert diensten, adviezen of producten in de meest brede zin aan de hippische branche.

Wijd scala

Waar de verkiezing van de Hippische Ondernemer bedoeld is voor primaire bedrijven (de leden van FNRS, FNHO en LTO) is de nieuwe verkiezing gericht op een wijd scala aan toeleveranciers zoals voederleveranciers, dierenartsen, adviseurs en hoefsmeden.

Presentatie genomineerden

De genomineerde ondernemingen voor de Hippische Ondernemer van het Jaar (maneges, sport- en handelsstallen, hengstenhouders) worden op Horse Event in het auditorium van Expo Haarlemmermeer op vrijdag 14 september gepresenteerd tijdens het traditionele Ondernemerscongres. Op zaterdag 15 september 2018 wordt de nieuwe verkiezing van de Hippische Toeleverancier gepresenteerd.

Bron: StichtingHIP