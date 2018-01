Hoge boete voor Helgstrand Dressage vanwege illegale werkneemster

Laust Høgedahl, die als onderzoeker van de arbeidsmarkt aan de universiteit van Aalborg is verbonden, laat op de website Dr.dk weten dat de hoogte van de boete hoogstwaarschijnlijk betekent dat hier sprake was van opzettelijke fraude.

Deense federatie

De Deense hippische federatie werd ook aangekeken op de fraude met de illegale werkneemster. De voorzitter van deze federatie Ulf Helgstrand, de vader van Andreas, wilde geen commentaar geven aan de Deense website, maar vice voorzitter Anne-Mette Binder gaf aan dat er een sterke nadruk ligt op het naleven van de Deense wetgeving bij de tot de vereniging toegelaten clubs. Omdat Helgstrand Dressage niet bij de Deense federatie is geregistreerd, ziet zij nu geen reden tot actie, maar betreurt wel dat dit nieuws slecht is voor de reputatie van de dressuursport in het algemeen in Denemarken.

In het nieuws

Andreas Helgstrand haalt als een van ’s werelds meest succesvolle dressuurpaardenhandelaren regelmatig het nieuws. Onlangs heeft hij een filiaal in Florida geopend en ook in het Duitse Osnabrück opent hij binnenkort zijn deuren. Afgelopen jaar heeft het bedrijf van Helgstrand in Denemarken zijn winst verdubbeld en per 30 juni 2017 was Helgstrand Dressage 249 miljoen Deense kronen waard (omgerekend 33.458.628 miljoen euro). Afgelopen november stonden er zo’n 250 paarden in training en had het bedrijf zestig vaste medewerkers in dienst.

Niet alleen positief

Het is niet de eerste keer dat Helgstrand negatief in het nieuws komt. In 2012 haalde de Deense handelaar het nieuws bij de verkoop van de wereldkampioene der zesjarige dressuurpaarden Uno Donna Unique. Toen heeft hij geprobeerd om 900.000 euro van de totale koopprijs van 2,7 miljoen in zijn eigen zak te steken, ten nadele van mede-eigenaresse Joan Andreasen van de Deense stoeterij Uno.

Bron: Dr.dk