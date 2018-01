Indiase hoofdstad scherpt maatregelen aan na uitbreiding droes-uitbraak

Inmiddels zijn er van ruim 2.000 paarden bloedmonsters genomen, waarvan er nu de helft ongeveer een uitslag heeft gehad. Omdat de ziekte ook besmettelijk is voor mensen heeft de overheid ook van iedereen, die in contact is geweest met besmette paarden bloedmonsters afgenomen.

2700 paarden in Delhi

Er leven zo’n 2700 paarden en paardachtigen in Delhi. Ze worden meestal gebruikt voor lichte aangespannen werk, zoals het vervoeren van getrouwde stellen op hun trouwdag. Sommige worden ook gebruikt in maneges. De meeste paarden zijn van het ras Marwari.

Ook kwaadaardige droes in 12 provincies

Ook zijn er in twaalf provincies in India gevallen van kwaadaardige droes geconstateerd, het gaat hier over ongeveer 200 paarden die besmet zijn. In landen als India is het niet alleen voor paarden maar ook voor mensen een levensbedreigende ziekte.

Weinig bekend

In de westerse wereld komt kwaadaardige droes nog zelden voor, maar het is onlangs opgedoken in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Er is maar weinig bekend over hoe de ziekte de kop op steekt en hoe het zich verspreidt.

Parade

De maatregelen hebben ook invloed op de parade van de Republic Day, die 26 januari plaatsvindt. In ieder geval moeten alle paarden, die in de parade meelopen getest zijn en in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring en daarnaast mogen er geen paarden van particulieren meedoen dit jaar.

Bron: Horsetalk