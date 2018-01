In 2017 won Ingrid Klimke individueel goud op een kampioenschap en daarmee kwam een droom uit. Met Hale Bob werd ze Europees kampioen. Tijdens de prijsuitreiking keek Ingrid omhoog en dacht aan haar vader, Dr. Reiner Klimke, die veel te vroeg stierf. In de aflevering draait het om het verhaal van Ingrid Klimke en de vraag of de naam Klimke voor haar carière een geschenk of een last was.

Bron: www.st-georg.de