Internationaal parcoursbouwer Joop Brink overleden

Joop Brink werd begin jaren ’70 besmet met het parcoursbouwer-virus toen de mensport in Nederland in opkomst was. Via Tjeerd Velstra kwam Joop terecht in Compiègne en dit vormde het begin van zijn internationale carrière als parcoursbouwer.

Meer dan 100 wedstrijden

Hoogtepunten in zijn carrière waren het bouwen van het EK vierspan pony’s in Saumur 1999 en WK tweespannen in Riesenbeck 2001. In de bouwploeg van Arjan – zijn jongere broer doorliep zijn eigen carrière als internationaal parcoursbouwer – bouwde hij mee aan het WK tweespannen in Poznan 2005. Joop putte met name veel voldoening uit het bouwen van oefenhindernissen op vele bijzondere plekken over de gehele wereld, zoals in Gladstone en Florida. Aan de meer dan honderd wedstrijden in onder andere Zelhem, Beekbergen, Deurne, Poznan, Live Oak, Compiègne, Saumur, Outdoor Gelderland, Indoor Brabant en Jumping Amsterdam bewaarde Joop ook zeer waardevolle herinneringen.

Bron: Hoefnet