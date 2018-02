Dit jaar pilots met toezichthouders op voorterrein

‘Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen’, is de gedachte daarachter, zo is te lezen in het verslag van het dressuurforum van 19 februari.

Opleidingen

Verder is er gesproken over opleidingen waarbij er verschillende adviezen zijn gegeven over onder de toelatingseisen en de aantallen op te leiden officials. Wat deze adviezen inhouden wordt niet beschreven.

Leeftijdsgericht sportaanbod

Een ander onderwerp van gesprek was het KNHS-voornemen om de ponysport op leeftijd in plaats van ponymaat in te delen. Hierover wordt in het verslag van het dressuurforum het volgende gemeld:

In het laatste kwartaal van 2017 hebben leden van het dressuur-, spring- en eventingforum bij elkaar gezeten om te praten over een leeftijdsgericht aanbod voor kinderen in de paardensport. Voor kinderen spelen leeftijdsgenootjes een belangrijke rol. Kinderen willen erbij horen. De interesse van jongeren vliegt heen en weer. Naarmate kinderen ouder worden speelt de groep leeftijdsgenoten een steeds belangrijker rol. Samen sporten met leeftijdsgenoten en wat vrienden vinden is vaak belangrijker dan wat ouders vinden. Zowel in positieve als in negatieve zin. Hier hangt dus ook een groot deel van de sportbeleving vanaf. Het dressuurforum heeft een eerste voorstel uitgewerkt waarbij een leeftijdsindeling is gemaakt in plaats van een categorie indeling. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt.

Bron: KNHS