Jacht op paardenverkrachter, tipgeld verhoogd

Het IJslandse paard Aska werd ’s nachts in haar wei aan de Beetsterweg bij Beetsterzwaag ernstig toegetakeld. In de paardenkliniek in Wolvega volgde onderzoek, maar er bleek inwendig zoveel kapot dat er niks anders opzat dan de zesjarige merrie te laten inslapen.

Bloed en sperma

De dierenarts concludeerde dat de toegebrachte verwondingen alleen uitgevoerd konden zijn door een mens. Bovendien werd bloed en sperma gevonden.

Anonieme weldoeners

Een weldoener, die anoniem wilde blijven, meldde zich vervolgens bij eigenaresse Mirjam Scholte. Hij zegde 3.000 euro toe als beloning voor de gouden tip. Daar zijn nu nog twee donoren bijgekomen. De ene draagt 2.000 euro bij, de andere 500 euro. Ook zij willen anoniem blijven.

De politie komt graag in contact met getuigen. Niet alleen met mensen die ’s nachts wellicht iets verdachts gezien of gehoord hebben maar ook in de dagen voorafgaand aan het incident.

Bron: LC/FB